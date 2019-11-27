«بن حثلين» يكشف عن تغيير مسميات فئات الإبل في مهرجان الملك عبد العزيز

عادل الحربي(صدى):

أشار رئيس مجلس إدارة نادي الإبل والمنظمة الدولية للإبل فهد بن حثلين إلى تغيير مسمى الفئات الأربع الأعلى في مزاين الإبل بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته الرابعة وهي، فئة المائة، والخمسين، والثلاثين، والعشرين إنتاج، بالإضافة إلى إبقاء فئة نخبة النخبة الـ 20 المستحدثة للمرة الأولى في المهرجان.

وأبان بن حثلين أن فئة المائة تم تغيير مسماها إلى “بيرق المؤسس”، وفئة الخمسين إلى “سيف الملك”، وفئة الثلاثين إلى “شلفا ولي العهد”، وفئة 20 إنتاج إلى “كأس النادي”.

ولفت إلى أن النسخة الرابعة التي ستنطلق في 15 ديسمبر المقبل في الصياهد الجنوبية، والتي شهدت تطويرًا كبيرًا قبل انطلاقها، مبينا أن النادي يعمل على تغيير النمطية وخلق أفكار جديدة تسهم في ازدهار الإبل على المستوى المحلي والعالمي.