بلدية الشعف تستعيد مليون م2 من الأراضي الحكومية

محمد بن طحيطح(صدى):

قامت بلدية الشغف الفرعية التابعة لأمانة منطقة عسير باستعادة نحو مليون م2 من الأراضي الحكومية و ذلك بالتعاون مع لجنة التعديات، و الفرق الرقابية بالبلدية خلال أعمالها الدورية لمراقبة الأراضي الحكومية.

من جهته أوضح رئيس بلدية الشغف محمد الجفالي بأن البلدية تعمل حاليا على إستعادة مجموعة من الأراضي الحكومية في مواقع أخرى تابعة لها بالتعاون مع لجنة التعديات و عدد من الحكومية ، مؤكداً على أن البلدية ستواصل حملاتها الرقابية على كافة المواقع، وسيتم إتخاذ الإجراءات المعمول بها حيال المعتدين على الأراضي الحكومية وفق توجيهات مقام وزارة الشؤون البلدية والقروية و بمتابعة من قبل أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي و التي تنص على عدم التهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات بإزالة أي تعديات أو تجاوزات، وإتخاذ كافة الإجراءات النظامية المنصوص عليها بحق المعتدين على الأراضي الحكومية .