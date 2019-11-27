بعد رحيل إيمري.. آرسنال يقترب من نونو سانتو 

نواف السالم(صدى):

تبحث إدارة نادي آرسنال الإنجليزي، عن مدير فني جديد لقيادته في المرحلة المقبلة، بعد تراجع النتائج الواضح خلال الموسم الجاري.

ويعتبر رحيل الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني للغانرز، عن تدريب الفريق مسألة وقت، رغم الدعم الذي تلقاه من إدارة النادي اللندني في وقت سابق.

واستقر نادي آرسنال على البرتغالي نونو سانتو المدير الفني الحالي لوولفرهامبتون، ليكون مديراً فنياً للفريق خلفاً لإيمري.

وتصدر سانتو قائمة المرشحين لقيادة الفريق والتي تضم عدة أسماء مثل: مايكل أرتيتا وماوريسيو بوكيتينو، حيث بات مصير إيمري مع ”الغانرز“ مرتبطاً بنتيجة الفريق في كل مباراة مقبلة على حدة.

وربطت راؤول ساليهي، المدير الرياضي لآرسنال، علاقة وثيقة بخورخي مينديز، مدير أعمال المدرب البرتغالي، حيث أن العمل الذي قام به سانتو مع الوولفز منحه أفضليه على حساب بوكيتينو المدير الفني السابق لتوتنهام هوتسبير، لدي إدارة آرسنال.