10 أمور يجب فعلها عند تقديم الاستقالة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يرتكب بعض الموظفين عدة أخطاء أثناء الاستقالة من عملهم، لذلك يجب الحرص على جعل الاستقالة وديّة من خلال مصارحة المدير حول أسباب الاستقالة الحقيقية، دون كذب أو إخفاء، حتى في حال الحصول على عرض عمل آخر.

وحث الخبراء الموظفين الذين يرغبون بالاستقالة، على مناقشة جميع الأمور مع المدير، والحرص على إعطاء فترة إشعار كافية قدر الإمكان، والسؤال عن الواجبات المطلوبة منه قبل مغادرة الوظيفة، وعرض المساعدة في العثور على موظف بديل وتدريبه على أداء مهام العمل.

ونستعرض 10 أمور يجب فعلها فور تقديم الاستقالة، منها:

1. درّب الموظف البديل: الحرص على أداء ذلك بشكل جيّد وبإخلاص، فأنت تعلم مهام عملك جيداً وعلى اطلاع بجميع الأدوات التي تستخدمها والصعوبات التي قد يواجهها الموظف الجديد.

2. امنح الأشخاص الذين تعمل معهم على مشاريع طويلة الأمد فترة إشعار كافية قدر الإمكان قبل مغادرتك، وابدأ بإشراك الموظف البديل أو الموظف الذي سيشغل منصبك مؤقتاً.

3. شارك نصائحك وإرشاداتك مع الموظف البديل وزملائك الآخرين، أخبرهم مثلاً من هم أفضل أو أسوأ الأشخاص للعمل معهم، وشاركهم نصائح وإرشادات تعلمتها خلال فترة عملك.

4. احتفظ بأسرارك الشخصية ولا تقع في فخ الإفصاح عن آرائك الشخصية حول الأشخاص والشركة، واحرص على الاحتفاظ بسلوك ودّي قدر الإمكان قبل مغادرتك.

5. قم بأداء مهامك بشكل طبيعي: نحن نعلم أن شعور النهايات قد يؤدي إلى فقدان الدافعية وبالتالي الإهمال في أداء المهام، لذا احرص على التركيز على أداء مهامك في الوقت المحدد.

6. كن جدياً ومتعاوناً عند خضوعك لمقابلة نهاية الخدمة، فكّر في أجوبتك واجعلها بنّاءة، وأعطِ رأيك الصادق حول جميع الأمور، ولكن تجنّب النقد غير البنّاء.

7. قدّم الشكر للجميع قبل مغادرتك، واحرص على أن يعلم كل منهم أنك تقدّر الوقت الذي قضيته معهم.

8. افتح مجالاً للتواصل في يومك الأخير، وقبل مغادرتك للشركة ودّع الجميع، خاصةً أولئك الذين عملت معهم عن قُرب، وصافح الجميع، واشكر زملائك ومدرائك بشكل شخصي.

9. لا تتحدث بشكل سيء عن شركتك أو زملائك السابقين، وابقَ سفيراً لاسم شركتك أينما ذهبت وشجّع الآخرين على التقدم للعمل بها.

10. لا تفقد التواصل مع زملائك، اخرج معهم لتناول القهوة أو العشاء لمعرفة آخر أخبارهم بين الحين والآخر.