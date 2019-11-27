«التأمينات» تعلن تمديد مهلة تسجيل المدد السابقة

حمود العنزي(صدى):

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عن إتاحة الفرصة للعاملين في الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة الخاضعين لنظام التأمينات، لتسجيل أي مدد عمل بأثر رجعي (مدد لسابقة) في تلك الجهات.

وأوضحت مؤسسة التأمينات أنه تم تمديد مهلة التسجيل حتى 5 جمادى الأولى 1441 هـ للتقدم بطلب تسجيل تلك المدد؛ بينما المستندات المطلوبة: خطاب من جهة العمل، قرار التعيين، قرار طي القيد، صورة الهوية الوطنية، قرار المباشرة، بيان الأجور السنوي أثناء فترة العمل.

وأشارت المؤسسة إلى أن آلية تقديم الطلب، إما عن طريق جهة العمل؛ حيث تقوم جهة العمل بإرسال المستندات المطلوبة إلى مكتب التأمينات، أو يقوم المشترك بتقديم المستندات إلى مكتب التأمينات.