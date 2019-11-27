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باريس سان جيرمان يصدم ريال مدريد حول «مبابي»

باريس سان جيرمان يصدم ريال مدريد حول «مبابي»
ماجد محمد(صدى):

أعلن المدير الرياضي لباريس سان جيرمان رفضه أي محاولات من جانب ريال مدريد لضم النجم الشاب كليان مبابي ، مؤكداً بقاءه في صفوف النادي الفرنسي بنسبة 100 % .

وقال بشأن تفاوض النادي لتمديد عقد مبابي : نتقدم ببطء لكننا نسير في المفاوضات بشأن تمديد عقده .
وأضاف في تصريح صادم لريال مدريد :سيبقى في باريس سان جيرمان بنسبة 100%، وهو لاعب ينتمي للفريق بنسبة 100%، هو هنا وسيبقى والبقية لا تهم .

وكان زيدان ورئيس ريال مدريد بيريز قد وضعا امبابي كأولوية للفوز بخدماته في الميركاتو الصيفي المقبل حتى وإن كلفهم الأمر عرض خيالي .

ويبدو أن ضم مبابي سيظل حلم لزيدان الذي حاول ضمه منذ 7 سنوات منذ أن كان عمره 13عام وفشل في ذلك .


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