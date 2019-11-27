فوائد صحية مذهلة للقهوة.. أبرزها علاج السكري وضغط الدم 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أشارت دراسة جديدة إلى أن القهوة تقلل من فرص الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، وحتى أمراض القلب.

وأبانت أن تناول ما يصل إلى 4 أكواب من القهوة يوميًا يمكن أن يقلل بشكل كبير من احتمال الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكر، حيث أن تناول القهوة منزوعة الكافيين لها فوائد صحية.

ولفتت دراسة إلى وجود صلة بين تناول القهوة ومتلازمة التمثيل الغذائي (الأيض)، ومتلازمة الأيض، أو MetS، وهي مزيج من الاضطرابات الصحية تنتج بصفة رئيسية عن زيادة الوزن والسمنة.

وأثبتت الدراسات أن تناول 3 إلى 4 فناجين من القهوة يوميًا يرتبط بنسبة أقل، تقارب 25 في المئة، من الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، مقارنة بعدم تناول أو تناول فنجانين فقط خلال الفترة ذاتها.