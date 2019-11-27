بالصور.. إقامة مسابقة وطنية لكأس العالم للحلويات ضمن «هوريكا» بالرياض

علي القحطاني(صدى):

يشهد المعرض الدولي للأغذية والمشروبات والضيافة ” هوريكا 2019 ” بالرياض، إقامة المسابقة الوطنية لكأس العالم للحلويات للمرة الأولى؛ حيث سيمثل المتأهلين المملكة في مسابقة الشرق الأوسط التي تقام في بيروت 2020.

وفي السياق نفسه، يذهب الفائزون لكأس العالم للحلويات في ليون فرنسا 2021؛ حيث تتاح المشاركة بالمسابقة الوطنية لكأس العالم لجميع الطهاة المتخصصين، عن طريق تحضير حي ومباشر لتحف فنية مصنوعة من السكر وأخرى من الشوكولاتة.

يأتي ذلك خلال مدة المسابقة التي تصل إلى خمس ساعات؛ فيما يقام معرض هوريكا للعام التاسع على التوالي في المملكة؛ حيث تم افتتاحه يوم أمس الثلاثاء، وتعد هذه النسخة الأكبر للمعرض بمشاركة 370 شركة من 40 دولة حول العالم.