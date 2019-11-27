فيديوهات جديدة تفضح جرائم إيران ضد المتظاهرين بعد عودة الإنترنت

طهران(صدى):

كشفت عودة خدمة الإنترنت للشعب الإيراني بعد قطعها في محاولة للسيطرة الوهمية على المتظاهرين ، عن حجم الجرائم التي ارتكبها النظام الإيراني ضد المدنيين .

وبينما يستمر النظام في محاولة خداع العالم بإدعاء عمليات تخريبية ضد المصارف والمقرات الحكومية ومحطات البنزين ، كشفت مقاطع فيديو عن اعتداءات وحشية من جانب الأمن الإيراني والحرس الثوري ضد المتظاهرين السلميين .

وأكدت منظمة العفو الدولية أنها وثقت مقتل أكثر من 143 شخص خلال الإحتجات فضلاً عن آلاف الجرحى وعمليات الإعدام الميدانية لمحاولة قمع المظاهرات .

وأظهر تقرير لقناة الإخبارية بعض عمليات الهجوم على المتظاهرين وحجم القتلى والمصابين بالشوارع .

والمثير للدهشة هو إصرار الحكومة الإيرانية على قلب الآية بإدعاء أن أغلب القتلى من جانب الشرطة الإيرانية وأن ألف شخص فقط تم اعتقالهم بينما تؤكد المنظمة الدولية ومعلومات المتظاهرين أن هناك أكثر من 4 آلاف معتقل بعدما انتشرت الإحتجاجات في 28 محافظة من أصل 31 محافظة إيرانية .