موقف بطولي لطالب ابتدائي ينقذ زميله من الإختناق و«تعليم مكة» تكرمه

نايف السالم(صدى):

ضرب طالب بالصف الرابع الإبتدائي بمدرسة الإمام محمد بن عبد الوهاب بمكة المكرمة مثلاً يحتذى به في البطولة وحسن التصرف بعدما أنقذ زميله بالصف من الإختناق بعملية الإنقاذ الصحيحة في مثل تلك الحالات .

وكرمت الإدارة العامة لتعليم مكة الطالب “علي نايف الكعبي ” بالإشتراك مع ولي أمر الطالب الذي تعرض للإختناق ” راشد الحارثي ” ، إذ بلع حلاوة مصاص جلبها معه من المنزل .

وحرص على حضور التكريم مدير إدارة الصحة المدرسية بتعليم مكة محمد الصليمي وعدداً من الأساتذة والمسؤولين بالإدارة تشجيعاً وعرفاناً للطالب الذي أنقذ حياة زميله .