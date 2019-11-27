مهاجم الفيصلي يقدم اعتذاره للعويس بعد تسببه في إصابته

طلال الغامدي(صدى):

حرص البرازيلي ويليام ألفيس مهاجم الفيصلي على تقديم اعتذاره لحارس الأهلي محمد العويس بعد تسببه بإصابته بالجولة العاشرة من دوري المحترفين والتي خسرها الفيصلي .

وأعرب ” الفيس ” عن حزنه الشديد قائلاً : حزنت جداً لإصابته ، لم أكن أقصد إصابة زميلي العويس .. كان الحماس شديد لخطف الكرة وتسجيل هدف ، لكني فوجئت بالإصطدام به لأن الكرة هوائية ولم أشاهده .

وأضاف : الكرة لا تخلو من مثل هذه الإحتكاكات مرة أخرى أقدم اعتذاري له ولناديه ولجماهيره .

وتابع أنه كان ينوي زيارته بالمستشفى لكن حال دون ذلك توقيت رحلة المغادرة لحضوره المطار بعد نهاية المباراه مباشرة ً ، متمنياً له العافية والسلامة .

الجدير بالذكر أن العويس سيخضع لعملية جراحية يوم الأحد المقبل لتثبيت كسر في عظمة الوجه لى أن يعود للملعب بعد شهرين .

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