مهاجم الفيصلي يقدم اعتذاره للعويس بعد تسببه في إصابته
حرص البرازيلي ويليام ألفيس مهاجم الفيصلي على تقديم اعتذاره لحارس الأهلي محمد العويس بعد تسببه بإصابته بالجولة العاشرة من دوري المحترفين والتي خسرها الفيصلي .
وأعرب ” الفيس ” عن حزنه الشديد قائلاً : حزنت جداً لإصابته ، لم أكن أقصد إصابة زميلي العويس .. كان الحماس شديد لخطف الكرة وتسجيل هدف ، لكني فوجئت بالإصطدام به لأن الكرة هوائية ولم أشاهده .
وأضاف : الكرة لا تخلو من مثل هذه الإحتكاكات مرة أخرى أقدم اعتذاري له ولناديه ولجماهيره .
وتابع أنه كان ينوي زيارته بالمستشفى لكن حال دون ذلك توقيت رحلة المغادرة لحضوره المطار بعد نهاية المباراه مباشرة ً ، متمنياً له العافية والسلامة .
الجدير بالذكر أن العويس سيخضع لعملية جراحية يوم الأحد المقبل لتثبيت كسر في عظمة الوجه لى أن يعود للملعب بعد شهرين .
إقرأ أيضاً :
اترك تعليقاً