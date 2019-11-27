كيفية اختبار السيارات ضد الحوادث

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تعد أكثر السيارات أمانا في العالم لعام 2019 كل من سيارة أودي A5، وسيارة لاند روفر ديسكفري، وتويوتا C-HR، وفولفو S90 وفولفو V90، التي حصلت على العلامة الكاملة المقدرة بـ5 نجوم في التقييم الكلي.

وكشفت تقارير، اليوم الأربعاء، عن كيفية اختبار آمان السيارات وذلك بواسطة مختصين وأجهزة ميكانيكية محددة حيث تنقسم الاختبارات التي تخضع لها السيارات إلى عدة أقسام، فتخضع للاصطدامات الأمامية النصفية والاصطدام الكامل.

يأتي ذلك بالإضافة إلى الاصطدام الجانبي للسيارة وأيضا الخلفي ، حيث يتم اختبار رد فعل السيارة من حيث تحمل الاصطدام كذلك سرعة وقوة الوسائد الهوائية وحمايتها للسائق ومن معه من ركاب.

وفي السياق نفسه، يمكن اختبار حزام الأمان سواء للسائق ومرافقيه، وصولًا إلى قدرة المركبة على تحقيق أقل ضرر عند الاصطدام بالمارة والتوقف بثبات ، فضلًا عن اختبار قدرة السيارات التكنولوجية في معاونة السائق عند حالات الخطر وتخطيها.