«العدل» تحسم الجدل بشأن نظر المحكمة العمالية في المنازعة قبل إتمام التسوية

عادل الحربي(صدى):

رد التواصل العدلي، الحساب الرسمي المخصص للإجابة على استفسارات مستفيدي وزارة العدل، على سؤال بشأن التوجه للمحكمة العمالية مباشرة في المنازعات العمالية.

وقال أحد متابعي الحساب العدلي في سؤاله:” هل أستطيع التوجه للمحكمة العمالية مباشرة في المنازعات العمالية دون اللجوء للتسوية الودية؟”.

وأجاب التواصل العدلي عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”:”لايمكن للمحكمة العمالية النظر في المنازعة قبل إتمام مرحلة التسوية الودية لدى مكاتب العمل كونها وجوبية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 117 بتاريخ 21/2/1440″.