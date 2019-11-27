«العدل» تحسم الجدل بشأن نظر المحكمة العمالية في المنازعة قبل إتمام التسوية
رد التواصل العدلي، الحساب الرسمي المخصص للإجابة على استفسارات مستفيدي وزارة العدل، على سؤال بشأن التوجه للمحكمة العمالية مباشرة في المنازعات العمالية.
وقال أحد متابعي الحساب العدلي في سؤاله:” هل أستطيع التوجه للمحكمة العمالية مباشرة في المنازعات العمالية دون اللجوء للتسوية الودية؟”.
وأجاب التواصل العدلي عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”:”لايمكن للمحكمة العمالية النظر في المنازعة قبل إتمام مرحلة التسوية الودية لدى مكاتب العمل كونها وجوبية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 117 بتاريخ 21/2/1440″.
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