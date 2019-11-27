تفاصيل تبرع رجل أعمال بمنزل للراعي السوداني

نايف السالم(صدى):

أوضح رجل الأعمال أسباب تبرعه للراعي السوداني بمنزل، وتكفله بمصاريف عمرة وحج له ولأسرته، لافتًا إلى أن ذلك عقب انتشار مقطع فيديو يوثق كرم وشهامة الراعي مع ضيوفه السعوديين.

وأشار رجل الأعمال إلى أنه شاهد المقطع بالصدفة على ” تويتر “، وتفاعل معه تقديراً لعفوية الراعي وحرصه على إكرام الضيف، رغم فقره وحاجته، كما أنه تواصل مع الرحالة مصور الفيديو، وتبرع بشراء منزل للراعي وأسرته في السودان.

وقال أن ذلك لأنه علم أنهم يعيشون في غرفة متواضعة ” صندقة ” لا تقيهم الشمس والبرد، وسيعمل بالتنسيق مع سفارة المملكة في الخرطوم على دعم أسرة الراعي؛ فيما أكد الرحالة مصور الفيديو إنه لم ينشره على الإنترنت وربما يكون أحد أقرانه مما كانوا معه فعل ذلك امتنانًا لما فعله الراعي الكريم.

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