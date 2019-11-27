أنباء عن انتشار فيروس لا علاج له في مدارس المدينة و«الشؤون الصحية» ترد

نايف السالم(صدى):

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالمدينة المنورة عدم صحة الأنباء المتداولة حول انتشار فيروس كوكساكي بين طلاب وطالبات المدارس بالمنطقة .

وأكدت “صحة المدينة ” أنه لم يرد إليها أي بلاغ بحدوث إصابات عبر برنامج المراقبة الوبائية الإلكتروني ” حصن ” والمعتمد من الوزارة للإبلاغ عن الأمراض .

وقالت أن الوضع مطمئن مطالبة بعدم إثارة المخاوف وتعطيل العمل الدراسي .

وكانت وسائل التواصل الإجتماعي قد تداولت الحديث عن انتشار الفيروس وسط دعوات لغياب الطلاب .

الجدير بالذكر أن مرض ” كوكساكي ” يبدأ بحمى مع قروح بالفم وحكة باليدين والقدمين وهو غير خطير وليس له علاج محدد ويتم علاج الأعراض تحت إشراف الطبيب .