أنباء عن انتشار فيروس لا علاج له في مدارس المدينة و«الشؤون الصحية» ترد
أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالمدينة المنورة عدم صحة الأنباء المتداولة حول انتشار فيروس كوكساكي بين طلاب وطالبات المدارس بالمنطقة .
وأكدت “صحة المدينة ” أنه لم يرد إليها أي بلاغ بحدوث إصابات عبر برنامج المراقبة الوبائية الإلكتروني ” حصن ” والمعتمد من الوزارة للإبلاغ عن الأمراض .
وقالت أن الوضع مطمئن مطالبة بعدم إثارة المخاوف وتعطيل العمل الدراسي .
وكانت وسائل التواصل الإجتماعي قد تداولت الحديث عن انتشار الفيروس وسط دعوات لغياب الطلاب .
الجدير بالذكر أن مرض ” كوكساكي ” يبدأ بحمى مع قروح بالفم وحكة باليدين والقدمين وهو غير خطير وليس له علاج محدد ويتم علاج الأعراض تحت إشراف الطبيب .
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