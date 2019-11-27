6 نصائح للتسوق الآمن عبر الإنترنت في الـ«الجمعة السوداء»

وكالات(صدى):

ينتظر العديد من المتسوقين “جمعة التخفيضات” أو “الجمعة السوداء” التي تصادف 29 فبراير الجاري، حيث تعتبر الحدث السنوي الأهم في مجال التسوق عالميا ومحليا.

ويواجه العديد من المتسوقين الاحتيال عبر الهجمات الإلكترونية واختراق أرقام بطاقات الائتمان، مما يستوجب الحذر.

ونستعرض 6 طرق لتسوق آمن في “جمعة التخفيضات” من أبرزها التأكد من التسوق من مواقع آمنة، وقضاء بعض الوقت في البحث عن سياسات خصوصية الموقع، مع عدم إجراء أية عمليات شراء عبر شبكة “واي فاي” عامة، والحذر من فتح روابط رسائل البريد غير الموثوقة، أو روابط الصفقات المغرية ومجانية، التأكد من العروض والتعرف على العلامات التجارية، وقراءة تقييمات العملاء التي تنبه المتعاملين مع الموقع، بالإضافة إلى تحميل برامج مكافحة الفيروسات التي تضمن حماية الأجهزة من البرامج الخبيثة وهجمات التصيد.