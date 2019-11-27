نائب أردوغان السابق يشن حملة هجوم ضده ويتحداه

أنقرة(صدى):

شن نائب رئيس الوزراء التركي السابق علي باباجان، حملة هجوم عريضة ضد حكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ محذرًا من مخاطر ” حكم الرجل الواحد ” الذي يتبعه النظام التركي.

وأوضح علي باباجان إنه يتطلع إلى تشكيل حزب سياسي جديد بنهاية العام ليتحدى حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يتزعمه أردوغان؛ فيما كان قد استقال من حزب العدالة والتنمية في يوليو مرجعاً خطوته تلك إلى ” خلافات عميقة ” .

وفي أول مقابلة على الهواء منذ استقالته من ” العدالة والتنمية ” صرح باباجان: ” رأينا أن تركيا دخلت نفقا مظلما مع تزايد مشكلاتها في كل قضية كل يوم “؛ مضيفًا: ” وبالتالي بدأنا جهودنا لإنشاء حزب جديد ” .

وكانت قد انتشرت أنباء منذ فترة طويلة بأن باباجان؛ والرئيس السابق عبدالله غول؛ وهو أيضا من مؤسسي حزب الحرية والعدالة، وكان حليفا لأردوغان، يعتزمان تشكيل حزب منافس؛ بينما من المقرر أن تجرى الانتخابات المقبلة في تركيا عام 2023.