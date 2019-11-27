جموع غفيرة تشيع جثمان طالب أبوعريش المغدور

نايف السالم(صدى):

قامت جموع غفيرة من أهالي محافظة أبوعريش بتشييع جثمان الطالب المغدور “أصيل جعر”، بعد الصلاة عليه بجامع القرعاوي ودفنه بمقابر المنطقة.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن الجاني قتل الطالب بدافع الانتقام، بعد رفض خطبته لشقيقة الطالب، حيث أن محكمة أبوعريش صادقت على اعترافات الجاني بارتكاب الجريمة، تمهيدا لإصدار الحكم النهائي في القضية.

يذكر أن الطالب “أصيل” عثر عليه الخميس الماضي مقتولاً بجوار مدرسته وظهرت عليه آثار كدمات حول العنق، كما تمكنت الأجهزة الأمنية من الإطاحة بالجاني خلال ساعات.