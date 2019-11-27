بالفيديو.. أول تعليق لبومبيو على اغتيال معارض إيراني بتركيا

واشنطن(صدى):

علق وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، على اغتيال معارض إيراني بتركيا. قائلا:” قسوة النظام الإيراني لا حدود لها بعد التقارير التي تحدثت عن اغتيال معارض إيراني في تركيا”.

وأوضح بومبيو، في تغريدة على حسابه في “تويتر”: “قسوة النظام الإيراني لا حدود لها.. في الأسبوع الماضي اغتيل منشق إيراني، مسعود مولوي، في إسطنبول بعد لجوئه إلى تركيا.. ويعتبر اغتياله مثالاً آخر في سلسلة طويلة من مؤامرات الاغتيال المدعومة من إيران خارج إيران”.

وكان مولوي، قتل بالرصاص في تركيا وتحديداً بإسطنبول أثناء سيره مع أحد الأصدقاء في حي شيشلي في إسطنبول.