بالفيديو.. «القحطاني» يكشف كواليس قرار الاعتزال وتفاصيل حفله المرتقب
كشف ياسر القحطاني نجم الهلال السابق والمنتخب الوطني تفاصيل قراره بالإعتزال ، مؤكداً أنه لم يتعرض لأي ضغط واتخذ القرار بمحض إرادته .
وأكد القحطاني في لقاء معه على قناة ” العربية أن قرار الإعتزال راوده خلال الموسم ولجأ إلى إعلان الإعتزال عبر فيديو من خلال السوشيال ميديا لأنه لم يكن يريد أن يظهر متأثراً في مؤتمر صحفي .
كما أكد أنه لم يستشر أحد من جانب مسؤلي النادي أو هيئة الرياضة وإنما كان القرار شخصياً .
وحول خطته بعد الإعتزال ، قال القحطاني أن قرار الإعتزال صعب وأنه لديه أكثر من خطة أبرزها الإستثمار مع فريقه Y20 لكنه لا يفكر في التدريب نهائياً أو التواجد بأي منظومة إدارية .
ومن المقرر أن يخوض القحطاني مباراة اعتزاله مع فريقه Y20 الذي يضم عدد كبير من النجوم أمام الهلال يوم الأحد المقبل على ملعب جامعة الملك سعود .
وسيحي حفل الإعتزال النجوم رابح صقر ، والفنانة أسماء المنور ، ووليد الشامي .
كما سيشارك عدد من النجوم العالميين مع فريق القحطاني “Y20 ” ، وهم الإيطالي أندريا بيرللو، ومواطنه فرانشيسكو توتي، والهولندي روبين فان بيرسي، والكاميروني صامويل إيتو .
اترك تعليقاً