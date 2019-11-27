بالفيديو.. «القحطاني» يكشف كواليس قرار الاعتزال وتفاصيل حفله المرتقب

نواف السالم(صدى):

كشف ياسر القحطاني نجم الهلال السابق والمنتخب الوطني تفاصيل قراره بالإعتزال ، مؤكداً أنه لم يتعرض لأي ضغط واتخذ القرار بمحض إرادته .

وأكد القحطاني في لقاء معه على قناة ” العربية أن قرار الإعتزال راوده خلال الموسم ولجأ إلى إعلان الإعتزال عبر فيديو من خلال السوشيال ميديا لأنه لم يكن يريد أن يظهر متأثراً في مؤتمر صحفي .

كما أكد أنه لم يستشر أحد من جانب مسؤلي النادي أو هيئة الرياضة وإنما كان القرار شخصياً .

وحول خطته بعد الإعتزال ، قال القحطاني أن قرار الإعتزال صعب وأنه لديه أكثر من خطة أبرزها الإستثمار مع فريقه Y20 لكنه لا يفكر في التدريب نهائياً أو التواجد بأي منظومة إدارية .

ومن المقرر أن يخوض القحطاني مباراة اعتزاله مع فريقه Y20 الذي يضم عدد كبير من النجوم أمام الهلال يوم الأحد المقبل على ملعب جامعة الملك سعود .

وسيحي حفل الإعتزال النجوم رابح صقر ، والفنانة أسماء المنور ، ووليد الشامي .

كما سيشارك عدد من النجوم العالميين مع فريق القحطاني “Y20 ” ، وهم الإيطالي أندريا بيرللو، ومواطنه فرانشيسكو توتي، والهولندي روبين فان بيرسي، والكاميروني صامويل إيتو .