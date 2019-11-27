«سلمان للإغاثة» يوزع الحقائب المدرسية على أبناء اللاجئين السوريين في الأردن

محمد السعران(صدى):

يواصل مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية لتوزيع الحقائب المدرسية والأدوات القرطاسية على أبناء الاشقاء اللاجئين السوريين من خلال المشروع التعليمي الذي اطلقه مؤخراً ليصل لمحطتة السادسة في العاصمة الاردنية عمان مستهدف عدد (2213) طالباً وطالبة .

حيث شمل هذا التوزيع على الحقائب المدرسية و الأدوات القرطاسية والاقلام و الأدوات الهندسية والفنية التي يحتاجها الطلبة من أبناء الاشقاء السوريين شاملاً بذلك كافة الفئات العمرية من الابتدائي وحتى المرحلة الثانوية بمقاسات مختلفه تناسب الجميع ، كما ويسير العمل على توزيع الحقائب والادوات القرطاسية وفق الخطط التي تم اعدادها مسبقاً بحيث تغطي التوزيعات ما يزيد عن 30 الف طالب وطالبه من أبناء الاشقاء السوريين في الأردن باذن الله.