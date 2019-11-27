«مشاكل النوم عند الصغار والكبار» بمنتدى العُمري الثقافي..السبت المقبل

بدر الحارثي(صدى):

يحلُّ سعادة اللواء الركن الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن عبدالرازق السيف، “استشاري أمراض الصدر والتنفس، ومدير الأمراض الباطنية بمستشفى القوات المسلحة بالرياض” ــ سابقًا، ضيفًا على منتدى العُمري الثقافي، في لقاءٍ بعنوان: (مشاكل النوم عند الصغار والكبار). ويديرها سعادة الدكتور شاكر بن عبد العزيز العُمري مدير عام الإدارة العامة للبرامج الصحية والأمراض المزمنة بوزارة الصحة وذلك مساء السبت ، الثالث من ربيع الآخر 1441هـ، الموافق للثلاثين من نوفمبر 2019م، بعد صلاة العشاء مباشرةً، بمقر منتدى العُمري الثقافي بحي الفلاح في الرياض.

وقد وجَّه الأستـاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيـم العُمري، (راعي المنتدى)، الدعوات لحضور الندوة التي تأتي في إطار البرامج الثقافية والندوات واللقاءات العلمية، التي دأب المنتدى على تنظيمها، بمشاركة مجموعة من المختصِّين والأكاديميين والمثقفين في عددٍ من الموضوعات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية.

هذا، وسيتم بث المحاضرة عبر النقل المباشر، من خلال الانترنت عبر موقع المنتدى ووسائل التواصل الاجتماعي.