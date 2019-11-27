4 طرق لعلاج علامات التمدد في الجلد 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تنزعج بعض السيدات من ظهور علامات التمدد بمختلف أنحاء الجسم، مما تتسبب فى شعورها بالقلق والإزعاج.

تلجأ بعض السيدات لاتباع بعض النصائح والتى تتضمن استخدام وصفات طبيعية تساعد فى علاج علامات التمدد في الجلد.

ونستعرض عدة نصائح للتخلص من علامات تمدد الجلد أبرزها

أولا.. فيتامين (أ): ينصح بتناول الأطعمة التى تحتوى على فيتامين (أ) ، حيث يساعد بالحفاظ على صحة البشرة ويعمل على إخفاء علامات تمدد الجلد، ويوجد هذا الفيتامين فى بعض الأطعمة مثل الجزر والبطاطا الحلوة.

ثانيا.. السكر: يساعد فى التخلص من علامات تمدد الجلد، لذلك ينصح بمزج كوب واحد من السكر مع 1/4 كوب من زيوت طبيعية مثل زيت اللوز أو زيت جوز الهند ، مع إضافة بعض قطرات من عصير الليمون، ثم فرك هذا الخليط على أجزاء الجسم التى تعانى من علامات التمدد لمدة 8-10 دقائق، وتكرار ذلك عدة مرات فى الأسبوع أثناء الاستحمام.

ثالثا.. جل الصبار: يساعد فى التخلص من علامات التمدد، لذلك ينصح بوضع قطرات من جل الصبار النقى على علامات التمدد يومياَ قبل الاستحمام، والذى يحدث نتائج إيجابية فى وقت قصير.

رابعا.. زيت جوز الهند: يساعد فى التخلص من علامات التمدد بالجسم من خلال تدليك أجزاء الجسم يومياً بالزيت، ولكن يحذر استخدامه لمن يعانون من حساسية جوز الهند.