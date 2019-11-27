قواعد هامة عند إعطاء طفلك للجوال

متابعة- أميرة خالد(صدى):

لا شك أن انتشار استخدام الجوالات حتى بين أطفال المدارس يدفع ابنك لطلب جوال خاص به ، الأمر الذي يثير المخاوف من مخاطر استخدام الجوال في هذا السن ، إلا أنكي ستضطرين عاجلاً أو آجلاً لمنحه إياه .

وينصح خبراء علم النفس والإجتماع بضرورة اتباع تلك القواعد من أجل إستخدام الأطفال للجوالات بشكل آمن ، وهي :

1- علميه استخدام الألعاب في أوقات الراحة بعيد عن الوقت المخصص للمذاكرة وفي الأجازات ولكن بشرط ألا تتعدى مدة استخدامه ساعتين كحد أقصى .

2- عدم استخدام الجوال في مشاهدة الأفلام يمكنه ذلك من خلال التلفاز .

3- عدم استخدام الجوال قبل السابعة صباحاً أو بعد التاسعة مساءً .

4- شحن الجوال خارج غرفة نومه حتى لا يؤثر عليه صحياً .

5- عدم استخدام سماعة الأذن قدر الإمكان لمنع أضرارها عليه .

6- منع استخدامه أثناء الوجبات أو الجلسات العائلية .

7- لا تحاولي منع الإنترنت ، سيكون الأمر صعب للغاية ، لذا يمكنك وضع برامج تمنع الأفلام والمواد المحظورة ومراقبة استخدامه للهاتف من خلال برمج مراقبة الأطفال للجوالات .

8- علميه أن أولوية استخدامه للرد على مكالماتك ومكالمات أبيه كأولوية وألا يفرط في التحدث مع زملاءه .