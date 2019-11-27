نصائح هامة للعناية بأظافر المولود

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تتميز أظافر الطفل حديث الولادة بالنمو بشكل سريع ، لذا يجب عليكي أن تعتني بها حتى لا تتسبب بجرحه أوحدوث تلوث معوي .

وينصح الخبراء بضرورة اتباع التعليمات التالية لتقليم أظافر مولودك :

1- اهتمي بتقليم أظافر اليدين مرتين بالأسبوع أما أظافر القدم فيمكن تقليمها مرة أو مرتين الشهر لأنها ليست حادة .

2- يمكن أن تقلميها أثناء نومه حتى تضمنى عدم جرحه أو بكاءه خوف من رؤية المقص .

3- استخدمي مقص أظافر صغير خاص به واحرصي على نظافته .

4- يمكن أن يرتدي الطفل قفازات خاصةً في فصل الشتاء حتى لا يجرح وجهه .

5- استخدمي الجوارب لقدميه فيفصل الشتاء لتدفئته وسهولة نومه ، ولا تنسي استخدام المرطب لبشرته بعد الإستحمام .