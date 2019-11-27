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نصائح هامة للعناية بأظافر المولود

نصائح هامة للعناية بأظافر المولود
متابعة- أميرة خالد(صدى):

تتميز أظافر الطفل حديث الولادة بالنمو بشكل سريع ، لذا يجب عليكي أن تعتني بها حتى لا تتسبب بجرحه أوحدوث تلوث معوي .

وينصح الخبراء بضرورة اتباع التعليمات التالية لتقليم أظافر مولودك :

1- اهتمي بتقليم أظافر اليدين مرتين بالأسبوع أما أظافر القدم فيمكن تقليمها مرة أو مرتين الشهر لأنها ليست حادة .
2- يمكن أن تقلميها أثناء نومه حتى تضمنى عدم جرحه أو بكاءه خوف من رؤية المقص .
3- استخدمي مقص أظافر صغير خاص به واحرصي على نظافته .
4- يمكن أن يرتدي الطفل قفازات خاصةً في فصل الشتاء حتى لا يجرح وجهه .
5- استخدمي الجوارب لقدميه فيفصل الشتاء لتدفئته وسهولة نومه ، ولا تنسي استخدام المرطب لبشرته بعد الإستحمام .


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