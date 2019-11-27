نصائح لحماية الطفل من النزلات الشعبية خلال الشتاء

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تعمل تقلبات الطقس في الفترة الحالية على زيادة فرص الإصابة بنزلات البرد الشديدة لدى الأطفال، وهذا الأمر يتسبب في ارتفاع حرارة الطفل وتعرضه للعديد من الأعراض والنزلات الشعبية الحادة.

ويزيد إصابة الطفل بعدوى فيروسية أو بكتيرية في الجهاز التنفسي من فرص الإصابة، وكثرة جلوس الطفل في الأدخنة والبيئة غير الصحية، فضلًا عن ضعف مناعة الطفل، وعدم تهوية المنزل جيدا.

ومن أبرز النصائح لمكافحة هذا الأمر، ضرورة جلوس الطفل في بيئة جيدة وصحية؛ فيما يكون العلاج الأمثل للنزلات الشعبية هو المضادات الحيوية وموسعات شعبية، والإكثار من تناول المشروبات الدافئة كالينسون والبردقوش والكراوية.

وتعد تلك المشروبات من الأشياء التي ترفع من الجهاز المناعي وتحد من الإصابة بالأمراض الفيروسية، وفي بعض الأحيان نجد أن الطفل المصاب يجب خضوعه لجلسات تنفس صناعي.