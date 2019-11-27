مملكة الحب والاخاء تحتضن بطولة الصداقة للجاليات بـ16 فريق

ريم عبدالعزيز(صدى):

تشهد المملكة العربية السعودية حدثا ليس بغريب على مملكة الإنسانية مملكة الحب والاخاء حيث تحتضن محافظة جدة بعد أيام قليلة (بطولة الصداقة الدولية للجاليات) بشعار “السعودية والسعوديين في قلوب الجاليات” والتي تنظمها رابطة الجاليات المقيمة بجدة تحت اشراف مكتب هيئة الرياضة بجدة ومن المنتظر أن يشارك في البطولة (16) فريق من مختلف الجنسيات يتم تقسيمهم على اربع مجموعات ، يصعد أول وثاني كل مجموعة ، ليتم اللعب بنظام خروج المغلوب حتى الوصول للمباراة النهائية ، وفق ما صرح به رئيس رابطة الجاليات المقيمة بالمملكة ورئيس اللجنة المنظمة الاستاذ ديابي غوسو ناصري والذي اشار إلى أن اللجنة عملت على استقطاب خمسة لاعبين من النجوم المميزين في بلادهم للمشاركة مع فرق جاليات بلادهم .

وأوضح ديابي إلى أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يأتي ضمن اهداف الرابطة وفى اطار الجهود التي تقوم بها الرابطة في التقارب بين الجاليات بثقافاتهم المختلفة لبث روح التأخي والترابط بينهم وإدخال البهجة والسرور على أبناء الجاليات المقيمة .

وقدم ديابى شكره لمستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة على موافقته على إقامة فعاليات البطولة و لمكتب الهيئة العامة للرياضة على اشرافهم عليها مبينا أن هذا الامر ليس بمستغرب علي مملكة الانسانية في احتضان مثل هذه الفعاليات لأنها مملكة للحب والاخاء.