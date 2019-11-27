احتفاء وترحيب واسع لزيارة سمو ولي العهد للإمارات
استحوذت زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للإمارات اليوم الأربعاء على إهتمام واحتفاء من الجانب الرسمي والشعبي انعكس على وسائل الإعلام الإماراتية .
ونشرت صحيفة الخليج الإمارتية تقرير مطول إحتفاءً بزيارة ولي عهد المملكة رصدت خلاله العلاقات التاريخية الضاربة بجذورها في عمق التاريخ والمثمرة في مستقبل من الثقة والتفاهم والمصير المشترك .
كما نشرت صحيفة “البيان ” في صفحتها الرئيسية : باحتفاء وترحيب كبيرين تستقبل الإمارات اليوم الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي .
ووصف المسؤولون بالإمارات الزيارة بالتاريخية ، ومنهم الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الإمارات لدى المملكة الذي نشر عبر ” تويتر ” قائلاً :بكل ترحيب واعتزاز، أهلاً ومرحباً يقولها كل بيت إماراتي ترحيباً بزيارة سموه إلى بلده وأهله ، وغيرها من العبارات الترحيبية الصادقة .
واستعدت أبو ظبي لإستقبال سمو ولي العهد ، حيث عرض مبنى “أدنوك ” بالعاصمة الإماراتية صور مشتركة لولي العهد ومحمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي إعلاناً للأواصر المشتركة وترحياً بالأمير محمد بن سلمان .
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