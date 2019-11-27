احتفاء وترحيب واسع لزيارة سمو ولي العهد للإمارات

حمود العنزي(صدى):

استحوذت زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للإمارات اليوم الأربعاء على إهتمام واحتفاء من الجانب الرسمي والشعبي انعكس على وسائل الإعلام الإماراتية .

ونشرت صحيفة الخليج الإمارتية تقرير مطول إحتفاءً بزيارة ولي عهد المملكة رصدت خلاله العلاقات التاريخية الضاربة بجذورها في عمق التاريخ والمثمرة في مستقبل من الثقة والتفاهم والمصير المشترك .

كما نشرت صحيفة “البيان ” في صفحتها الرئيسية : باحتفاء وترحيب كبيرين تستقبل الإمارات اليوم الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي .

ووصف المسؤولون بالإمارات الزيارة بالتاريخية ، ومنهم الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الإمارات لدى المملكة الذي نشر عبر ” تويتر ” قائلاً :بكل ترحيب واعتزاز، أهلاً ومرحباً يقولها كل بيت إماراتي ترحيباً بزيارة سموه إلى بلده وأهله ، وغيرها من العبارات الترحيبية الصادقة .

واستعدت أبو ظبي لإستقبال سمو ولي العهد ، حيث عرض مبنى “أدنوك ” بالعاصمة الإماراتية صور مشتركة لولي العهد ومحمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي إعلاناً للأواصر المشتركة وترحياً بالأمير محمد بن سلمان .