أصالة تعلق على أحدث صورة لها بعد شائعة طلاقها 

دمشق(صدى):

شاركت الفنانة أصالة متابعيها عبر “إنستجرام” صورة جديدة لها على المسرح، أثناء إحيائها إحدى الحفلات.

وعلقت أصالة على الصورة، قائلة:”هنا أحيا … أشعر بوجودي، بأهميّة ماأملك… يصبح لكياني معنى، وهنا أكون معزوفة أفضفض وأُعبّر وأشكو وأضحك وأرى حتى الهموم تحنو عليّ، يدقّ قلبي وتتسارع دقّاته، وتتفتّح في حنجرتي ورودًا أراها، وتتراقص الدّنيا ألمًا وزهوًا”.

ولفتت أصالة:” نظرات مكسورة حزينة حولي، تتحوّل لبريق ترى في الأمل نجاة، فلا حزن يدوم إنّ كانت الموسيقى رفيقة درب، ولاهمّ يقتل إنّ كانت الأغنيه تروي تفاصيله، أغنياتي جزء منّ حكايتي، ولمّ تنته الحكاية بعد.. أصالة”.