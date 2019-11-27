كوب من الزبادي يوميا يحمي من سرطان الرئة

واشنطن(صدى):

كشفت دراسة علمية حديثة، بالمركز الطبي في جامعة فاندربيلت بولاية تينيسي الأمريكي، أن تناول كوب من الزبادي يوميا يقلل من خطر الإصابة بسرطان الرئة.

وأوضحت الدراسة، أن من تناولوا وجبة يومية من الزبادي، شهدوا انخفاض خطر الإصابة بالمرض بنسبة 20%، مقارنة بمن لم يعتمدوا الزبادي في وجباتهم، كما أنهم حين اتبعوا نظاما غذائيا غنيا بالألياف، وصلت نسبة مكافحة مخاطر المرض إلى 30%.

وأشارت إلى أن هذا الأمر يؤكد دراسات سابقة خلصت إلى أن بعض أنواع البكتيريا الموجودة في اللبن (بروبيوتيك)، لها خصائص مضادة للالتهابات ومقاومة العديد من أنواع السرطانات، أهمها سرطان الرئة.