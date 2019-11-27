«الحصيني» يوضح تبقي 10 أيام على انتهاء الوسم

علي القحطاني(صدى):

كشف الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، أنه يتبقى 10 أيام على نهاية الوسم يعقبها ” المربعانية ” وهي البداية الفعلية للبرد.

وأوضح ” الحصيني ” عبر حسابه على ” تويتر “: ” باقٍ على نهاية الوسم عشرة أيام الذي يعد من أفضل وألطف أيام السنة. لله الحمد، وُسِمت معظم مناطق المملكة والخليج بأمطار متفاوتة ” .

وتابع الباحث في الطقس: ” يعقبها موسم المربعانية وسُميت بهذا الاسم تجاوزاً عدد أيامها “٣٩” يوماً وتتكون من ثلاث نجوم كل نجم “١٣” يوماً وهي البداية الفعلية للبرد ” .