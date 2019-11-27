يصل إلى مليوني ريال..توضيح بشأن التمويلات لراغبي الاكتتاب بأرامكو
أعلن عدد من البنوك المحلية، تقديم تمويلات لراغبي الاكتتاب في أسهم شركة أرامكو.
وأوضح أحد البنوك أن مبلغ التمويل يصل إلى مليوني ريال عند طلبه إلكترونيا، دون فرض رسوم إدارية على التمويل، إضافة إلى عدم وجود سقف أعلى للتمويل عند الاكتتاب عبر الفروع.
فيما اشترط بنك ضرورة امتلاك الراغبين في التمويل مبلغا لا يقل عن 25 ألف ريال، إذ سيتم منحهم التمويل بنسبة تصل إلى 100% أو 200% من رأس المال الموجود في الحساب المخصص للتمويل، بحد أدنى 50 ألف ريال.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 30854 ] نشر منذ 56 دقيقة
اوكي كيف يتم التسديد
هل يعتبر قرض
.[ عدد التعليقات: 484 ] نشر منذ 24 دقيقة
ههههههههههههههههههههههههه
والله ضحكت من قلبي على هالبنوك.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 87914 ] نشر منذ 22 دقيقة
لاتنخدع باالبنوك
سشس[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 4 دقائق
اكيد قرض مالي وبفؤائد في ظهور العالم