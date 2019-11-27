يصل إلى مليوني ريال..توضيح بشأن التمويلات لراغبي الاكتتاب بأرامكو

علي القحطاني(صدى):

أعلن عدد من البنوك المحلية، تقديم تمويلات لراغبي الاكتتاب في أسهم شركة أرامكو.

وأوضح أحد البنوك أن مبلغ التمويل يصل إلى مليوني ريال عند طلبه إلكترونيا، دون فرض رسوم إدارية على التمويل، إضافة إلى عدم وجود سقف أعلى للتمويل عند الاكتتاب عبر الفروع.

فيما اشترط بنك ضرورة امتلاك الراغبين في التمويل مبلغا لا يقل عن 25 ألف ريال، إذ سيتم منحهم التمويل بنسبة تصل إلى 100% أو 200% من رأس المال الموجود في الحساب المخصص للتمويل، بحد أدنى 50 ألف ريال.