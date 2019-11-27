كادت تنفجر بداخله..شاب يبتلع ولاعة من أجل رهان!

بكين(صدى):

صُدم أطباء في الصين، بحالة شاب ابتلع ولاعة سجائر من أجل رهان أحمق، حيث هرع إليهم، بعدما عانى من آلام شديدة في المعدة.

وأوضح الأطباء أن رائحة الوقود كانت تفوح من الشاب بقوة بمجرد أن يفتح فمه.

وكان الشاب يشرب الكحول مع أصدقائه للفوز برهان، إذ ظن أن الولاعة ستخرج من جسمه من تلقاء نفسها.

وبالفحوصات تبين وجود الولاعة عالقة في المعدة، وسرعان ما لجأ الأطباء لجراحة طارئة، وسحبوها ببطء حرصا على عدم الضغط على مكبسها، حتى لا تشتعل النيران في المعدة.