كادت تنفجر بداخله..شاب يبتلع ولاعة من أجل رهان!
صُدم أطباء في الصين، بحالة شاب ابتلع ولاعة سجائر من أجل رهان أحمق، حيث هرع إليهم، بعدما عانى من آلام شديدة في المعدة.
وأوضح الأطباء أن رائحة الوقود كانت تفوح من الشاب بقوة بمجرد أن يفتح فمه.
وكان الشاب يشرب الكحول مع أصدقائه للفوز برهان، إذ ظن أن الولاعة ستخرج من جسمه من تلقاء نفسها.
وبالفحوصات تبين وجود الولاعة عالقة في المعدة، وسرعان ما لجأ الأطباء لجراحة طارئة، وسحبوها ببطء حرصا على عدم الضغط على مكبسها، حتى لا تشتعل النيران في المعدة.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 30854 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههههههههههههههههههههههه
ما هو صاحي الاهبل
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 87914 ] نشر منذ 47 دقيقة
سقيم عقل ولا شك ,,
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 8214 ] نشر منذ 40 دقيقة
يالطيييييييييييييييييييييييييييييييييف،،
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
إنها الحماقة التي أعيت من يداويها..