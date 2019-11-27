بالفيديو..عضو شورى توضح المقصود من «تمكين المرأة»
أكدت عضو مجلس الشورى الدكتورة سلطانة البديوي، أن مصطلح تمكين المرأة أصبح يتردد كثيرًا في الآونة الأخيرة، لكن البعض لا يعلم معناه الحقيقي.
وأوضحت البديوي، أن التمكين نظريًا هو تقديم التسهيلات واتخاذ الإجراءات السياسية، والمبادرات التي تعزز دور المرأة.
وأشارت إبى أن هذا المفهوم كان في السابق ذت شجن، وحاليًا أصبح من المواضيع التي تجلب السعادة.
ولفتت إلى أن هذا المفهوم نعيشه حاليًا وفق رؤية المملكة 2030، وقرارات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد -حفظهما الله-.
#مسايا_لجين | دائمًا مانسمع #تمكين_المرأة.. لكن بعضنا لايعلم معناها الحقيقي.
ضيفتنا د. سلطانة البديوي عضو مجلس الشورى تشرح المعنى. @Lojain_omran@MasayaLojain pic.twitter.com/CgeSeH7pje
— SBC channel (@SBC_Channel) November 26, 2019
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