بالفيديو..عضو شورى توضح المقصود من «تمكين المرأة»

عادل الحربي(صدى):

أكدت عضو مجلس الشورى الدكتورة سلطانة البديوي، أن مصطلح تمكين المرأة أصبح يتردد كثيرًا في الآونة الأخيرة، لكن البعض لا يعلم معناه الحقيقي.

وأوضحت البديوي، أن التمكين نظريًا هو تقديم التسهيلات واتخاذ الإجراءات السياسية، والمبادرات التي تعزز دور المرأة.

وأشارت إبى أن هذا المفهوم كان في السابق ذت شجن، وحاليًا أصبح من المواضيع التي تجلب السعادة.

ولفتت إلى أن هذا المفهوم نعيشه حاليًا وفق رؤية المملكة 2030، وقرارات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد -حفظهما الله-.