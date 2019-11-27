السدحان يعرض مقتنياته للبيع ويبحث عن مسوق لها يجيد الإنجليزية

أميرة خالد(صدى):

قرر الفنان عبدالله السدحان، عرض مقتنياته التي كان يستخدمها في العديد من أعماله الفنية للبيع، مشيرًا إلى أنه سلك نفس مسلك مواطنه الفنان راشد الماجد، الذي باع عوده في مزاد علني قبل أيام.

ونشر السدحان مقطعا عرض خلاله بعض مقتنياته قائلا: هذه مقتنياتي خلاجين أبو مساعد وعصاه ومشلح عمره 50 سنة وأكثر وفانيلة، حاجة أبو مساعد تحت الكراسي وهالخشية بتاعة أبو مساعد بس عشان نعطيها قيمتها.

وأرفق المقطع بتعليق قال فيه: المهم والأهم للجادين أبحث عن شاب سعودي ملم باللغة الإنجليزية ليتولى إدارة التسويق للفقير إلى ربه أنا، بدون التزام بساعات دوام، عمل حر تعبت وأنا أدبر عمري.