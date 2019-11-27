إلقاء قنبلة يدوية على الجيش في لبنان

وكالات(صدى):

تعرض الجيش اللبناني لإلقاء قنبلة يدوية على عناصره في مدينة طرابلس شمالي العاصمة بيروت من دون أن تنفجر.

يأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه القوات اللبنانية اعتقال 4 أشخاص في طرابلس بعدما حاولوا مهاجمة مكتب حزبي وفرع لأحد المصارف.

وفي وقت سابق أصيب 3 أشخاص بجروح في طرابلس بعدما أطلق الجيش اللبناني النار على محتجين حاولوا اقتحام مكتبا للتيار الوطني الحر.

وكانت عناصر من حزب الله وحركة أمل يحاولون الدخول إلى عين الرمانة المحاذية لمنطقة الشياح في ضاحية بيروت الجنوبية.