امرأة قتلت طفلة لتشتري هدية لزوجها!

القاهرة(صدى):

قررت محكمة مصرية معاقبة ربة منزل بالإعدام شنقا، لاتهامها بقتل طفلة أثناء محاولة سرقة حلقها الذهبي من أجل شراء هدية عيد الحب لزوجها.

وتعود الواقعة إلى قبل عامين، حينما قادت الصدفة طالباً بالمرحلة الثانوية إلى اكتشاف الجريمة، فبينما كان يسير اصطدم فجأة بحقيبة بيضاء، ووجد بداخلها طفلة صغيرة.

وأبلغ الطالب أهل الطفلة بأنه وجد جثتها، بدوره أبلغ الوالد الشرطة بالعثور على ابنته مقتولة، فحضرت قوة أمنية من مركز الشرطة وتحفظت على الجثة.

وكشفت التحقيقات أن الطفلة كانت تعتاد اللهو أمام منزلها، والذهاب إلى جارتها القاتلة لتجلس وتتسامر مع ابنتها الرضيعة، ولكن الأفكار الشيطانية جعلت الجارة التي تمر بأزمة مالية وتريد شراء هدية لزوجها بمناسبة عيد الحب، تقتل الطفلة لتظفر بحلق ذهب رأته يزين أذنيها.