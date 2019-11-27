طلال الغامدي(صدى):

أكد الأمير عبدالرحمن بن مساعد، أن أسطورة نادي النصر ماجد عبدالله أعظم مهاجم في آسيا.

وقال ابن مساعد: ماجد عبدالله أعظم مهاجم عرفته آسيا ليس الان فقط ، قلتها منذ ان كنت رئيساً لنادي الهلال.

وجاء ذلك في رده على تهنئة عبدالله لنادي الهلال لتحقيق لقب دوري أبطال آسيا 2019.

ونجح الهلال في تحقيق لقب دوري أبطال آسيا بالفوز على أوراوا الياباني 3/0 بمجموع المباراتين.