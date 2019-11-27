أبطال أوروبا..يوفنتوس يتأهل لدور الـ16 بعد فوزه على أتلتيكو مدريد

نواف السالم(صدى):

عبر يوفنتوس الإيطالي إلى دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه على ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني بهدف نظيف، في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة.

ويتصدر يوفنتوس ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة، فيما يحل أتلتيكو في المركز الثاني بسبع نقاط.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها تغلب الألماني على مضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي بهدفين نظيفين.

ورفع ليفركوزن رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث وتوقف رصيد لوكوموتيف عند ثلاث نقاط في المركز الأخير.

كما حجز فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مقعده في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد تعادله مع ضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني 1-1 اليوم الثلاثاء، في الجولة ذاتها.

ورفع رصيد سيتي إلى 11 نقطة في الصدارة ويحل شاختار في المركز الثاني بست نقاط ثم دينامو زغرب في المركز الثالث بخمس نقاط يليه أتالانتا في المركز الأخير بأربع نقاط.

وعلى ملعب سان سيرو، سجل أتالانتا فوزه الأول وتغلب على ضيفه دينامو زغرب بهدفين دون رد.

وفي مجموعة أخرى تأهل فريق توتنهام الانجليزي إلى دور الـ16، بعدما قلب تأخره أمام ضيفه أولمبياكوس اليوناني بهدفين نظيفين إلى فوز 4-2 ، كما فاز بايرن ميونخ الألماني على ريد ستار الصربي 6-0.