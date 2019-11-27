أرقام صادمة.. إيران تعتقل 7 آلاف متظاهر في «ثورة البنزين»

طهران(صدى):

كشف نائب كبير في البرلمان الإيراني مساء أمس الثلاثاء، عن عدد الاعتقالات بين المتظاهرين في احتجاجات ثورة البنزين.

وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، حسين نقوي حسين،إنه تم اعتقال سبعة آلاف متظاهر في عموم إيران خلال الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي إثر رفع أسعار البنزين.

وتابع: التقارير المكتوبة من مسؤولي الأمن التي ستصل قريبًا إلى لجنة الأمن القومي البرلمانية كشفت عن اعتقال سبعة آلاف متظاهر.

وكانت منظمة العفو الدولية، أعلنت أمس الإثنين، أن 143 متظاهرًا على الأقل قتلوا في مختلف أنحاء إيران منذ صدور الأوامر لقوات الأمن بالقضاء على الاحتجاجات التي أعقبت ارتفاع أسعار الوقود، في 15 نوفمبر الجاري.