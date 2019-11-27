رئيس هيئة الرياضة يشكر سمو ولي العهد بعد استقباله أبطال آسيا

ماجد محمد(صدى):

رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الشكر والتقدير إلى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بعد استقباله أبطال آسيا.

وقال رئيس هيئة الرياضة: «يسرني أن أرفع لسمو ولي العهد حفظه الله خالص الشكر والتقدير على استقباله لفريق نادي الهلال بعد حصوله على اللقب القاري».

وأضاف: «كلمات سموه للاعبين اليوم دافع كبير لمزيد من الإنجازات والبطولات للكرة السعودية بإذن الله، شكراً لقيادة وطننا الغالي على هذا الدعم المتواصل للقطاع الرياضي».

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