رئيس هيئة الرياضة يشكر سمو ولي العهد بعد استقباله أبطال آسيا
رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الشكر والتقدير إلى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بعد استقباله أبطال آسيا.
وقال رئيس هيئة الرياضة: «يسرني أن أرفع لسمو ولي العهد حفظه الله خالص الشكر والتقدير على استقباله لفريق نادي الهلال بعد حصوله على اللقب القاري».
وأضاف: «كلمات سموه للاعبين اليوم دافع كبير لمزيد من الإنجازات والبطولات للكرة السعودية بإذن الله، شكراً لقيادة وطننا الغالي على هذا الدعم المتواصل للقطاع الرياضي».
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