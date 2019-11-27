ما لا تعرفه عن أمين منطقة الرياض الجديد

حمود العنزي(صدى):

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، أمرًأ ملكيًا بتعيين الأمير فيصل بن عبدالعزيز آل مقرن، أمينًا لمنطقة الرياض بالمرتبة الممتازة.

ونرصد في سطور أبرز المعلومات عن أمين منطقة الرياض الجديد الأمير فيصل بن عبدالعزيز آل مقرن .

أمين منطقة الرياض الجديد متخصص في تخطيط وإدارة المدن، وهو تخصص يشكل جزءًا من مهام أمناء المناطق في المملكة.

اسمه الأمين الجديد، الكامل فيصل بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن.

حصل الأمير فيصل على درجة الماجستير من جامعة هارفارد الأمريكية عام 2016 في التخطيط والإدارة الحضرية.

حصل على الماجستير عام 2014 في العمارة والتصميم الحضري من جامعة كولومبيا الأمريكية في نيويورك،وهو مرشح لدرجة الدكتوراه من جامعة بيركلي الأمريكية.

ويعمل الأمير حاليًا مستشارًا عمرانيًا في الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

وعمل سابقًا في عام 2019 كمستشار تصميم ودراسات عمرانية في شركة ” سكيدمور اوينجز وميريل (SOM) في شيكاغو “.

وفي 2012 عمل كمساعد مشرف معماري في الموقع في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.

وفي 2011 عمل كمعماري في مكتب ” مورياما وتاشيما “ للتخطيط العمراني في كندا، وفي 2010 كمعماري متدرب في مكتب ” زن دكو “ للتصميم المعماري.