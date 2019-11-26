مستشفي العلايا العام يعرف موظفوه علي ابداع الصحة

محمد بن طحيطح(صدى):

نظم مستشفي العلايا العام ممثلا في قسم الابداع برنامج تعريفي عن الابداع لموظفي المستشفي وقد تخلل البرنامج محاضرة تحدث فيها سفير الابداع بتعريف عن ادارتة ومهامه كسفير ابداع ومنها : خلق التواصل المباشر مع الادارة – تحفيز العاملين علي الابداع – التشجيع علي المشاركة في مجال الابداع – نشر ونقل ثقافة الابداع .

ويقدم قسم الابداع هذة المحاضرة لتعريف الموظفين اهمية الابداع في الاعمال التطوعية وتاتي تزامنا مع اعلان وزارة الصحة ممثل بصحة بيشة في تقديم مبادرات بمناسبة اليوم العالمي للتطوع والذي يصادف 5 ديسمبر من كل عام .وقد تم توضيح فكرة اليوم العالمي للتطوع والاهداف والمؤشرات .يشار ان صحة بيشة تولي (ابداع الصحة ) اهتماما لكونة يستقطب الموهبين من منسوبي ومنسوبات المديرية ويسهم في نشر ثقافة وتبادل المعرفة بين الموظفين وخلق بيئة محفزة لروح الفريق واشراك الموهبين في خدمة المجتمع وتعزيز تجربة المريض لاستثمار المواهب في جميع المجالات المختلفة والمتنوعة .