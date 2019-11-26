اللجنة الفنية بإتحاد التايكوندو تعاقب لاعبين

محمد السعران(صدى):

أصدرت اللجنة الفنية بالإتحاد السعودي للتايكوندو قرار بتوجيه لفت نظر للاعب نادي الوحدة ولاعب نادي حراء اشتبكا أثناء المنافسة وخرجا عن الروح الرياضية.

وورد ذلك في بيان صحفي صادر عن اللجنة الفنية بالإتحاد السعودي للتايكوندو جاء فيه:

قررت اللجنة الفنية بالإتحاد السعودي للتايكوندو وبعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو على ضوء التقرير الفني المقدم حول اشتباك لاعب نادي الوحدة مصطفى الصومالي ولاعب نادي حراء محمد السعران بنهائي وزن (٨٠) كجم وخروجهما عن الروح الرياضية أثناء منافسات بطولة الغربية المفتوحة للدرجة الأولى يوم الجمعة الموافق ٢٠١٩/١١/٢٢م بجدة وعليه فقد تقرر الآتي:

أولاً: توجيه لفت نظر لكلا اللاعبين لقاء ما حدث منهما خلال المباراة وخروجهما عن الروح الرياضية.

ثانيا: حسم (نقطتين) من نقاط تصنيف اللاعبين التي حصل عليها اللاعبين أثناء البطولة.