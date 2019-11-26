إمارة الباحة تعلن نتائج التحقيق في نقص الأطباء والخدمات بمستشفيات المنطقة

إبراهيم الزهراني(صدى):

كشفت إمارة منطقة الباحة، نتائج التحقيق في نقص الأطباء والخدمات كما ذكر أحد المشاركين إنتقاد في جلسة سمو أمير المنطقة الأسبوعية والمخصصة للقطاع الصحي بحضور المراجعين والإعلاميين.

وأوضحت أن التحقيقات توصلت إلى الآتي:

أولا: وجود عدد ثلاثة استشاريين في مركز القلب بمستشفى الملك فهد منهم طبيب استشاري تداخلي .

ثانيا: يوجد طبيب إخصائي رومتيزم في مستشفى الملك فهد .

ثالثا: يوجد أخصائيين غدد صماء في مستشفى الملك فهد .

رابعا: يوجد طبيب استشاري غدد صماء في مستشفى الأمير مشاري.

خامسا: يوجد طبيب غدد صماء أخصائي في مركز الكلى بمستشفى الملك فهد.

سادسا: حقيقة ما ذكر حيال نسبة عدد الأطباء العاملين في صحة الباحة مقارنة بإنتهاء خدماتهم ومغادرتهم.

وأكدت الإمارة حقيقة ما أشير إليه وتتطلع إلى بذل المزيد من الجهود لخدمة المواطن، مناشدة الإعلام بضرورة تحري الدقة ونقل المعلومة الصحيحة السليمة التي لا تقلل من جهود وعطاءات القطاع الصحي، مع التأكيد بإهتمام سمو أمير المنطقة بكل ما من شأنه تحقيق الراحة والرفاهية للمواطن.