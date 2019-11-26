تهمة التحرش الجنسي تٌلاحق وزير الثقافة التونسي

تونس(صدى):

اشتعل غضب الشعب التونسي، اليوم الثلاثاء، على خلفية أنباء حول وجود شبهات فساد وتحرش جنسي في المسرح الوطني، حيث احتج المواطنون ضد وزير الثقافة محمد زين العابدين ومدير المسرح الوطني فاضل الجعايبي.

واتهم المحتجون، الجعايبي بإجراء تعيينات وتسميات بالمحاباة، كما اتهموا الوزير العابدين، بـ“التواطؤ“ حيال ما يحدث بمؤسسة المسرح الوطني، لاسيما من خلال منحه الثقة مجدّدا للجعايبي لإدارة المسرح رغم الشكاوى التي رفعت ضدّه.

وتواجه مؤسسة المسرح الوطني في تونس اتهامات متصاعدة بالفساد المالي والإداري والتحرش الجنسي، وهي ملفات أصبحت تحدد ملامح أخبار المسرح الوطني التونسي مؤخرًا، وفق متابعين.