بالفيديو.. أمير الرياض عقب حضوره توقيع اتفاقية بين الشركة الحديثة للتكنولوجيا وجمعية خيرات يشيد برجال الأعمال

سعيد العجل(صدى):

قال صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض لدى حضوره اتفاقية التعاون بين الشركة الحديثة للتكنولجيا وجمعية ” خيرات ” لحفظ الطعام. والذي تمت بعد ظهر اليوم

بإننا ” نعيش في مجتمع متكافل و مترابط وهذه سياسية البلاد نحو هذا العمل الاجتماعي النير ” .

كما تطرق أمير منطقة الرياض لمشاركة رجال الأعمال في دعم الجمعيات الخيرية انضمام رجال الأعمال للجمعيات الخيرية بأنهم يقومون بأشياء كثيرة للمساهمة في الأعمال الخيرية.

من جانبه ذكر رئيس الشركة الحديثة للتكنولجيا الشيخ فرحان بن نايف الفيصل الجربا، بأنه سعيد بدعمه لجمعية ” خيرات ” ، وباختياره ليكون مساهمًا بالعمل الخيري .

وأضاف ” الجربا ” : ” البلد فيها خيرات كتيرة وشرف كبير لنا أن نكون أعضاء فيها ونساهم فيها بالدعم ” مشيرًا للأمن والأمان الذي تنعم به بلادنا بفضل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وسمو ولي عهدة الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نصره الله .

مقدمًا شكره للجمعية والقائمين عليها لمنحها العضوية الفخرية بالجمعية

فيما أعرب المشرف العام للجمعية الأستاذ عبدالله السبيعي عن شكره لـ ” الجربا ” على دعم المشروع وجمعية خيرات، مشيرًا إلى أن الجمعية لها جهود عديدة في الرياض وستتوسع في بقية المناطق.

جاء ذلك عقب توقيع اتفاقية التعاون بين الشركة الحديثة للتكنولوجيا وجمعية خيرات؛ بهدف تقديم الخدمات للمستفيدين لدى جمعية خيرات.