وكيل محافظة المجاردة يزور مستشفى المجاردة العام

محمد بن طحيطح(صدى):

ضمن الجولات الميدانية والزيارات المفاجأة التي يقوم بها محافظ المجاردة ووكيله للمراكز والادارت الحكومية.

قام وكيل محافظة المجاردة الأستاذ ثامر بن نايف المرزوقي صباح اليوم بزيارة مستشفى المجاردة العام وكان في استقباله نائب مدير القطاع الصحى بالمجاردة العام الاستاذ شبيلى عامر البارقي حيث قام بجولة على أقسام المستشفى والالتقاء بالأطباء والممرضين والمراجعين والاطلاع على سير العمل عن قرب والاستماع لاحتياجات المواطنين وقد بدأ جولته من العيادات الخارجية و قسم الطوارئ ومن ثم انتقل إلى أقسام التنويم والعناية المركزة وزار بعض المرضى واستمع لهم وفي ختام الزيارة ذكر وكيل محافظ المجاردة أن هذه الزيارات الدورية بناءً على توجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- التي تطمح لتقديم الخدمة للمواطن والمقيم على الوجه المطلوب لاسيما في مجال الصحة الذي يعد من أهم المجالات التي أولتها قيادتنا الرشيدة بالغ الاهتمام وطلب من جميع العاملين بذل المزيد من الجهد لخدمة المرضى متمنياً لهم التوفيق .