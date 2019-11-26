حقيقة العثور على متفجرات داخل سیارة أمام سفارة الكویت بلندن

لندن(صدى):

قالت سفارة الكویت لدى لندن، إنه لا صحة حول عثور الشرطة البریطانیة على كمیة من المتفجرات داخل سیارة توقفت أمام مبناھا یوم الجمعة الماضي.

وأضافت السفارة في بیان الیوم الثلاثاء: أن سیارة توقفت أمام مبناھا، ما حدا بعناصر تأمینھا الاتصال على الشرطة البریطانیة التي حضرت على الفور وقامت بتفتیش السیارة ولم تعثر فیھا على ما یھدد سلامة البعثة.

وفي ھذه الأثناء حضر قائد السیارة إلى الموقع، وتم التحقیق معه من قبل الشرطة البریطانیة التي اكتفت بتغریمه نتیجة التوقف في الأماكن الممنوعة.