الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم تقيم ورشة للتعامل مع مشكلات الأطفال

ريم عبدالعزيز(صدى):

أقامت الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم ورشة للتعامل مع بعض مشكلات الأطفال وذوي صعوبات التعلم والتي قدمها الدكتور محمد محجوب المتخصص في العلاج النفسي.

وتناولت الورشة بعض ما قد تواجهه الأسر من أطفالهم وكذلك بعض المشكلات الناتجة من ذوي صعوبات التعلم وسلوكياتهم، حيث طرح د.محجوب لعدد من الأساليب للتعامل مع المشكلات الأسرية مما أثرى الورشة بالفائدة.

حضر الورشة سعادة الدكتور/ عثمان آل عثمان رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم، والأستاذ/ عبدالعزيز الجريد الأمين العام لمجلس الإدارة، وكذلك الأستاذة/ فردوس أبوالقاسم المدير التنفيذي للجمعية، وعدد كبير من المهتمين والمختصين وأولياء الأمور.

في نهاية الورشة قدم رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور/ عثمان آل عثمان شهادات حضور الورشة لجميع من حضر وكذلك قدم شكره للدكتور محمد محجوب، فيما قدمت المديرة التنفيذية للجمعية الاستاذة/ فردوس الشهادات وشكرها للأمهات اللاتي حضرن للورشة.